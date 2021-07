"Bir Caz Gecesi Rüyası" CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi, CSO Ada Ankara Yaz Konserleri kapsamında "Bir Caz Gecesi Rüyası" konseri ile 27 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, salgın önlemleri uygulanarak gerçekleştirilecek etkinlikle sanatın iyileştirici gücünün sanatseverlerle buluşturulması hedefleniyor.

"Bir Caz Gecesi Rüyası" konseri ile sanatseverler, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri ve orkestra sanatçıları eşliğinde seçkin bestecilerin dünya müzik tarihinde yer etmiş en ünlü caz, blues şarkılarını dinleme imkanı bulacak.

Müzik düzenleme Bilgehan Erten, soprano Nihan İnan, Zeynep Burcu Altınel, tenor Yunus Emre Özorhan, bariton Emre Uluocak ve Umut Kosman'ın sahne alacağı konserde, "Cheeck to cheeck", "When you are smiling", "The good life", "Hit the road jack" gibi şarkılar yer alacak.

Konser, 27 Temmuz ve 25 Ağustos tarihlerinde saat 20.00'de CSO ADA Ankara Ana Salon'da seyirciyle buluşacak.

Konser biletleri "www.biletinial.com" üzerinden satın alınabilecek.

