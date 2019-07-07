Bir Çalışma, WiFi'ın Erkeklerin Sperm Sayısını Düşürdüğünü Gösteriyor

Eğer bir süredir çocuk yapmaya çalışıyorsanız ve başarılı olamıyorsanız, bunun sebebi cebinizden kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki 'cebiniz' derken gerçekten cebinizi değil, içerisindeki akıllı telefondan bahsediyoruz. Japon araştırmacı Kumiko Nakata, WiFi cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaların sperm hücrelerine ciddi zarar verdiğini tespit etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, çiftlerin %15'i çocuk yapma konusunda sorun yaşıyor ve çocuk sahibi olamayan 3 çiftten 1'inde sorun, erkekten kaynaklanıyor. Tabii erkeğin üreme sorunları stres, kötü çevre, kötü beslenme veya genetik gibi problemlerden de kaynaklanabilir. Ancak cebinizde tuttuğunuz akıllı telefonun da buna büyük etkisi bulunuyor.

Japon bilim insanları, 51 adet erkeğin oluşturduğu denek grubundan örnekler aldı ve onları 3 gruba böldü. Denekler, akıllı telefonu temsilen bir WiFi cihazı kullandılar. Deneklerden oluşan bir grup, WiFi'ye maruz kalmasına rağmen bundan hiç etkilenmedi. İkinci grup etkilendi ancak bir WiFi koruma kalkanı kullanıyorlardı. Üçüncü grup ise tamamen WiFi dalgalarına maruz kaldı.

Sonuçlar ise biraz korkutucu oldu. WiFi dalgalarına maruz kalınan 30 dakika süre boyunca fazla bir etki olmuyor, asıl etki uzun vadede kendini göstermeye başlıyor. WiFi dalgasına 2 saat boyunca maruz kalmayan grubun sperm hareketlilik oranı ortalaması %53,3, kalkana sahip olanların ortalaması %44,9 ve tamamen maruz kalanların oranı ise sadece %26,4 oldu. Deneyden 24 saat sonra tamamen maruz kalan grubun ölü sperm oranı, diğer gruplara göre %23,3 daha fazla gözlemlendi.

Nakata, bunu önlemenin çok kolay olduğunu söylüyor zira yapmanız gereken tek şey, telefonu cebinizde bulundurmamak. Bunu oturduğunuz yerde telefonu bir masaya koyarak, arabada seyir halindeyken telefon tutacağına koymak veya yürürken çantada bulundurmak gibi örnekleri verebiliriz.