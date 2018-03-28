Bir Büyük Satın Alma Daha

"Akıllı ev" denildiğinde ilk olarak aklımıza Google, Amazon ve Apple gibi firmalar geliyor. Ancak üretim devi Foxconn da bu alanda önemli bir adım attı ve Belkin International'ı satın alarak akıllı ev sektörüne giriş yaptı.

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Bu satın almayla "küresel tüketici elektronikleri lideri" haline gelmek isteyen Foxconn, Apple gibi firmalara sağladığı bileşenlerle tanınıyor. Aksesuarlarıyla tanınan Belkin ise WeMo, Phyn ve en önemlisi 2013'te Cisco'dan satın aldığı Linksys gibi markaları çatısı altında barındırıyor.

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İnternete bağlı cihazların neredeyse hepsi, bir noktada router'dan geçtiğinden Foxconn'un bu alana neden girdiğini anlamak zor değil. 866 milyon dolarlık satın almanın ABD'de Yabancı Yatırım Komitesi'nin onayından geçmesi gerekecek. Broadcomm'un Qualcomm'u satın almaktan vazgeçmek zorunda kaldığını biliyoruz, bu yüzden bu anlaşmanın da başarıyla tamamlanıp tamamlanmayacağını söylemek şimdilik zor.