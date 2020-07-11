Bir buçuk yaşındaki çocuk apartmanın 4. katından düştü Bir buçuk yaşındaki çocuk apartmanın 4. katından düştü Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir buçuk yaşındaki çocuk apartmanın 4.katından aşağı düştü.

Bir buçuk yaşındaki çocuk apartmanın 4. katından düştü NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir buçuk yaşındaki çocuk apartmanın 4.katından aşağı düştü. Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Kavaklıönü mahallesinde evinin camından dışarı bakmakta olan 1 buçuk yaşındaki Onur Sekmen 4.kattan aşağı düştü. Minik Onur'un evinin camından aşağı düştüğünü gören komşuları hemen küçük çocuğu düştüğü yerde ilk müdahalesini yaptı. Apartmanın 4.katından çocuklarını düştüğünü gören aile hemen aşağı inerek çocuklarına Ürgüp Devlet Hastanesine götürdü. 1 buçuk yaşındaki Onur Sekmen Ürgüp Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Apartmanın 4.katından düşen Onur Sekmen'nin durumunun normal olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA