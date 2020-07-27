Bir buçuk ayda 357 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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Bir buçuk ayda 357 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahili hafta sonu tatilinde doldu taştı.

Bir buçuk ayda 357 kişi boğulmaktan kurtarıldı
27.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:51

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahili hafta sonu tatilinde doldu taştı. Karasu başta olmak üzere şehrin kuzey sahillerinde bir buçuk ayda yaklaşık 357 kişi cankurtaran ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Karadeniz'in Karasu sahili hafta sonu tatilinde vatandaşların akınına uğradı. 1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte yeniden vatandaşların uğrak noktası olan Karasu sahili güneşli ve sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarla doldu. Sahillere akın eden vatandaşlardan bazıları denize girip serinlerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri ise vatandaşların huzurlu, rahat ve güvenlik bir şekilde denize girebilmesini sağlamak için sahillerde görevlerini sürdürüyor. Cankurtaran ekipleri, Karasu, Kaynarca ve Kocaali kuzey sahillerinde 62 personel, 7 jet-ski, 1 zodyak botu ile boğulma vakalarına karşı aktif olarak müdahale ediyor. 13 Haziran'dan itibaren sahillerde görevini sürdüren ekipler 357 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

SAHİLLERDE CANLAR ONLARA EMANET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran grup amiri Şaban Küçükosman vatandaşların güvenliği için özenle çalıştıklarını belirterek, "2014 yılından beri Sakarya Karadeniz sahillerinde her yıl olduğu gibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak cankurtaran hizmeti sunmaktayız. Bu yıl pandemi dolayısıyla görevimize biraz geç başladık, Sağlık Bakanlığımızın çalışma talimatını bekledik. Daha sonrasında 13 Haziran'dan itibaren Karasu, Kaynarca ve Kocaali yani Sakarya kuzey sahillerinde plajlarda 62 personel, 7 jet-ski, zodyak botu ve diğer kurtarma ekipmanları ile beraber vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde denize girmelerini sağlamaktayız" dedi.

SAHİLLERDE BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE KALABALIK OLUŞUYOR

Boğulma tehlikesi geçiren 357'ye yakın vatandaşın sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını ve bu sene göreve başladıkları tarihten bugüne kadar herhangi bir ölüm olayının olmadığını ifade eden Küçükosman, "Sahillerde beklediğimizin üzerinde bir kalabalık oluşuyor, özellikle hafta sonları günübirlikçilerin gelmesi ile beraber. Sahillerimiz tamamen doluyor. Karadeniz biraz farklı, diğer denizlerimize göre rip akıntılarının çok daha görüldüğü bir bölge. Rip akıntıları vatandaşlarımızın zaman zaman boğulma tehlikesi geçirebilmelerine neden olmakta. Haliyle cankurtaranlarımız bu konuda yeteri bilgiye sahipler, Karadeniz ile ilgili ciddi bir performans gösteriyorlar. Bugüne kadar özellikle bu yıl kalabalık olmasına rağmen her türlü tedbirlerimizi aldık. Çalışmaya başladığımız 13 Haziran tarihinden itibaren herhangi bir ölüm olayı olmamıştır sahillerimizde. İnşallah bu çalışmalarımızı sezon sonuna kadar devam ettireceğiz. Sahillerde 357'e yakın vatandaşımız boğulma tehlikesi geçirdi. Bunların tamamı sağlıklı bir şekilde kurtarılarak ailelerine teslim edildi. Sağlık ekiplerimiz, sahil güvenlik ve diğer birimlerimiz ile koordineli bir şekilde bölgemizde vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamaktayız" diye konuştu.

"CANKURTARAN OLMAYAN BÖLGELERDE DENİZE GİRMEYİN"

Rip akıntılarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Şaban Küçükosman, "Özellikle Karadeniz'de yüzmeye gelen arkadaşlarımız ve tatilcilerimizden denizin durumunu öğrenmeden, yüzme programı yapmamalarını istiyoruz. Özellikle cankurtaran olan bölgelerde yüzmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü Karadeniz'in hemen her bölgesinde rip akıntıları mevcut, haliyle vatandaşlarımız için bu rip akıntıları çok tehlikeli. Yüzme şampiyonu olsanız bile bu rip akıntıya kapıldığınız anda eğer bir panik yapıyorsanız kurtulmanız mümkün değil. Tabii ki cankurtaran olan bölgelerimizde bu önlem ve tedbirleri aldığımız için daha emniyetli görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlara önerilerimiz Karadeniz sahillerinde cankurtaran olan bölgelerin haricinde denize girmesinler. Mutlaka yüzme ihtiyaçlarını cankurtaran bulunan bölgelerde yapsınlar ve cankurtaranların uyarılarını mutlaka dikkate alsınlar" şeklinde konuştu.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Kaynak: İHA

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