Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

ABD'li gazeteci ve yazar Edvin Lefevre'in, 1923 yılında, dönemin en tanınmış borsa spekülatörlerinden Larry Livingston'un anılarını temel alarak yazdığı "Bir Borsa Spekülatörünün Anıları" adlı kitabı, Şehnaz Tahir'in çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

ABD'li gazeteci ve yazar Edvin Lefevre'in, 1923 yılında, dönemin en tanınmış borsa spekülatörlerinden Larry Livingston'un anılarını temel alarak yazdığı "Bir Borsa Spekülatörünün Anıları" adlı kitabı, Şehnaz Tahir'in çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Ed Seykota, Richard Dennis, Paul Tudor Jones gibi 17 efsane borsacı ile yaptığı röportajlardan oluşan Market Wizards (Borsa Sihirbazları) adlı kitabın yazarı Jack D. Schwager, "Bir Borsa Spekülatörünün Anıları" için, "Çağımızın en iyi otuz borsacısıyla görüşmeler sırasında hepsine sorduğum ortak bazı sorular oldu. Bu sorulardan biri şuydu: Özellikle yararlı bulduğunuz ve borsacı adaylarına önerebileceğiniz kitaplar varmı?; bu soruya aldığım yanıt, 'Bir Borsa Spekülatörünün Anıları' oldu. Bugüne değin yazılmış en saygın finans kitaplarından biri" dedi.

Worth Dergisi'nin tanıtım yazısında, "Bir Borsa Spekülatörünün Anıları ilk kez yetmiş yıl önce basılmış olsa da sürü psikolojisi ve borsada zamanlama konularındaki saptamaları geçen yaz döviz piyasalarında yaşanan çılgınlığı açıklayacak kadar güncel" denildi.The Seattle Times'ın, " Yatırım konusunda bugüne kadar yazılan en eğlenceli kitap" diye tanımladığı kitap için, Amerikalı bir hisse yatırımcısı, yatırım danışmanı ve finansal analistti Martin Zweig de, "Bugüne kadar okuduğum en iyi kitap. Yanımda çalışanlara vermek üzere elimde her zaman birkaç nüsha bulundururum" dedi.Amerikalı milyarder yatırım analisti, yazar ve yalnızca ücretli bir finans danışmanı olan Fisher Investments'in kurucusu ve Başkanı Kenneth L. Fisher Forbes da, "Bu kitabı ilk kez yirmi yıl önce okumuştum. O zamandan beri defalarca yeniden okudum ama hala en sevdiğim kitaplardan biri" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı