Bir Bitki Ressamının Hikâyesi

01.11.2019 12:08

"Bitkilerle çalışmanın en heyecanlı tarafı, her bir bitkinin bambaşka bir dünya olduğunu görmek ve her yeni resimle bu işe yeniden başlıyor gibi hissetmek... Bitkinin rengini doğru yapabilmek için hiç kullanmadığınız boyaları karıştırmanız ya da dokusunu doğru şekilde aktarabilmek için çeşitli teknikler geliştirmeniz gerekebilir. Bitkilerin karmaşık ayrıntıları içerisinde kendinizi kaybetmeniz çok olasıdır; ki o insanlardan biri olarak bolca resim yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Bitki resimlerinin unutulmaya yüz tuttuğu bu zaman ve coğrafyada, ilerlediğim yolda yalnız değilim üstelik. Bitkilere tutku ve özveriyle yaklaşan birçok ressam var artık."

Güner, bitki resminin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve geçmişten bugüne geçirdiği değişimler üzerine konuşacak; Türkiye'nin çiğdeminden Şili'nin lapageriyasına uzanan yolculuğunda, bu üretimin heyecan verici yanlarıyla zorluk ve gerekliliklerinden bahsedecek. Ayrıca, üçüncü cildinin hazırlıkları devam eden Resimli Türkiye Florası ile bir bitki illüstrasyonu koleksiyonu oluşturmanın bilimsel çalışmalar ve arşivler bakımından önemini anlatacak.

Herkesin katılımına açık konuşmanın dili Türkçe'dir. SALT Beyoğlu'nun dördüncü katında yer alan ve saksı bitkileriyle çevreli, 80 metrekarelik sıkıştırılmış toprak zeminden meydana gelen Kış Bahçesi'ndeki konuşma ve atölyeler, mekânı tasarlayan mimar Aslıhan Demirtaş'ın (KHORA Office) katkısıyla hazırlanmaktadır.

Işık Güner 1983 doğumlu. 2006'da Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra tam zamanlı bitki ressamı olarak çalışmaya başladı. Yedi yılda tamamlanan ve Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi tarafından 2015'te yayımlanan Plants from the Woods and Forests of Chile [Şili'nin Ağaçlıkları ve Ormanlarından Bitkiler] kitabı için 40 illüstrasyon hazırladı; bu işlerden bazıları çeşitli uluslararası sergilerde önemli ödüllere layık görüldü. Project Nepal [Nepal Projesi] (2015) ve Çin'de gerçekleştirilen The Beauty of Orchids [Orkidelerin Güzelliği] (2016) koruma programlarında yer alan Güner, Prens Charles adına hazırlanan 2018 tarihli Transylvania Florilegium [Transilvanya Çiçek Koleksiyonu] kitabı için üretim yaptı. Botanical Illustration from Life: A visual guide to observing, drawing and painting plants [Yaşamdan Botanik İllüstrasyonları: Bitkileri gözlemlemek, çizmek ve resmetmek üzerine görsel bir rehber] adlı yeni kitabı (2019) İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerinde yayımlandı. Hâlen Resimli Türkiye Florası projesinin sanat editörlüğünü yürüten ve Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi Bitki İllüstrasyonu Kursu'nda eğitim veren Güner, yaşamını Fırtına Vadisi'nde sürdürüyor.

