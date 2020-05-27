Bir binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu - ŞANLIURFA
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Bir binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da bir binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

27.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:37

Şanlıurfa'da bir binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi 462. Sokak'ta bir binanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz bir kadının yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bir binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu - ŞANLIURFA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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