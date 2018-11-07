Bir Binanın 5. Katında Tedbirsiz İşçilerin Tehlikeli Çalışması Kamerada

Bir binanın 5. katında tedbirsiz işçilerin tehlikeli çalışması kamerada

GAZİANTEP - Hiçbir güvenlik önlemi almadan bir binanın 5. Katında çalışan işçi vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziantep'in Beylerbeyi mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın 5. Katında çalışan ve hiçbir güvenlik tedbiri almadan çalışan işçileri gören vatandaşlar hemen görüntüyü cep telefonu kameralarına kaydetti. Görüntüde inşaat işçisinin 5. Katın köşesinde çalıştığı görülürken, hiçbir güvenlik tedbirinin olmaması da gözlerden kaçmadı.