Bir binada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor (2) Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bağcılar Mahallesi'ndeki bir apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler dolayısıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor. Kaynak: AA