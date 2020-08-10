Bir binada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor (2)
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Bir binada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor (2)

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

10.08.2020 21:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 03:33

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bağcılar Mahallesi'ndeki bir apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler dolayısıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor.

Bir binada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor (2)

Kaynak: AA

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