Bir bina karantinaya alındı
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Bir bina karantinaya alındı

Bir bina karantinaya alındı
09.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:28

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 928. Sokak'taki 2 numaralı bina karantinaya alındı.

Bu kararın, binadaki sakinlerinin bazılarında Kovid-19 vakalarının görülmesi ve binadaki temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı ifade edilen açıklamada, karantinanın, ikinci bir karara kadar devam edileceği bildirildi.

Binaya giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.

Bir bina karantinaya alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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