Bir bilet bir umut

Ünlü şarkıcı Hande Yener, hastalar için Bursa'da sahneye çıkacak.

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) Bursa Şubesi, Büyükşehir Belediyesi, Özhan Marketler Zinciri ve diğer sponsorlarla birlikte Hande Yener'i Bursa'da ağırlayacak. 23 Eylül 2021 Perşembe günü Kültürpark Açık hava Tiyatrosunda sahne alacak olan Hande Yener'in bilet geliri, devlet hastanelerinde ve tedaviye maddi durumu elvermeyen hastalar için kullanılacak. - BURSA

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