Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Genç Memur-Sen tarafından "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi tanıtım ve protokol imza töreni düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıda Memur-Sen İl Temsilcisi Nejdet Güneysu projeyle ilgili bir sunum yaptı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, iyi bir neslin yetişmesinin en büyük amaçları olduğunu söyledi.

Kaymak, herkesin çocuğunun iyi birer doktor, mühendis ve öğretmen olmasını istediğini vurgulayarak, Allah'tan korkan, vatan millet duygusu yüksek, vatanını milletini seven şuurlu bir nesil yetiştirmek istediklerini ifade etti.

Okumanın bir erdem olduğunu ve topluma yayılması gerektiğini dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Kitap okuma alışkanlığı edinmemiz çok önemli. Bu konudaki çalışmaları ve gayretleri çok takdir ediyoruz ve destekliyoruz. Kitap okuyalım ama neyi, nasıl okuyacağımızı bilmek de çok önemli. Okuduğumuz kitaplar gerçekten vatanını, milletini seven, bu yüce milletin bir ferdi olmaktan onur duyan birisi yapacak kitaplar olmalıdır. Sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda dünyayı kuşatarak barışı, sevgiyi getirecek bir gençlik yetiştirme konusunda sizlerin gayreti çok önemli. Mesleğini sadece maaş için değil de Allah rızası için yapan öğretmen arkadaşlarımı görmekten inanın çok mutlu oluyorum. İşini dert edinene Allah yardım ediyor ve başarılı oluyor. Onun sonuçları da görülüyor."

Kaymak, öğretmenliğin çok kutsal ve saygıdeğer bir meslek olduğunu vurgulayarak, "İyi insan yetiştirerek değerlerimizi yüksek tutalım. Bu iş gönül işi. Bu yönüyle yapılırsa inşallah yarınlarımız bugünden daha iyi olacaktır. Ülkemiz büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelede ülkesini seven ve savunan gençlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Memur-Sen İl Temsilcisi Nejdet Güneysu ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen projeyle ilgili protokol imzaladı.