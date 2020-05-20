"Bir bileklikten fazlasıyız" projesi çocuklara umut olacak! Pour La Bonte, Bir Bileklikten Fazlasıyız projesi ile Tohum Otizm Vakfı ve Bir Dilek Tut Derneği'ni (Make-A-Wish® Türkiye) bir araya getirdi.

Proje kapsamında Pour La Bonte 2020 Yaz Koleksiyonu 12 ünlü ismin tasarımları ile hazırlandı. Yeni koleksiyonun satışından elde edilecek gelirlerin hem otizmli bireylerin eğitim, istihdam ve geleceğine katkı hem de hayati hastalıklarla mücadele eden 3-18 yaş arası çocuklara umut olunması hedefleniyor.

Pour La Bonte ve Tohum Otizm Vakfı, Bir Dilek Tut Derneği ile anlamlı bir proje için iş birliği kararı aldı. Otizmli çocukların eğitim programı dahilinde olan bileklikler, hayati hastalıklarla mücadele eden çocuklara da umut olacak. Ayrıca bu proje ile hem otizmli çocuklar hem de hayati hastalıklarla mücadele eden çocuklar için toplumsal farkındalık sağlanacak. Projeye Billur Saatçi'nin öncülüğünde 12 ünlü isim de hem tasarımları hem de sosyal medyaları ile destek verecek.

Proje kapsamında 12 ünlü isim, Banu Tuğcu tarafından kurulan Pour La Bonte'nin 2020 Yaz Koleksiyonu'nu tasarladı. Billur Saatçi, Ece Zaim, Aslı Kızmaz, Melis Ağazat, Burçin Ünaldı, Gülnihal Eren, Buse Terim, Hande Anı Can, Merve Özkaynak, Tanem Sivar, Pelin Kaya, Rachel Araz'ın destekleri ile tasarlanan bileklik modelleri otizmli öğrencilerin eğitim programı kapsamında çoğaltıldı.

2018 yılında Tohum Otizm Vakfı'nın okulunda eğitim alan öğrencilerin eğitim bursunu sağlamak amacıyla kurulan Pour La Bonte'nin atölyesinde gerçekleştirilen bileklik yapımı otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkisinin fark edilmesi ile Tohum Otizm Vakfı Okulu'nun eğitim programına dahil edildi.

Ünlü isimlerin tasarladığı Pour La Bonte 2020 Yaz Koleksiyonu 20 Mayıs itibari ile 1 ay boyunca Billur Saatçi ev sahipliğinde Muun Shop'ta satılacak. Satıştan elde edilecek gelirin bir kısmı da hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği'ne (Make-A-Wish® Türkiye) bağışlanacak.

Bir Dilek Tut Derneği'ne (Make-A-Wish® Türkiye) topladığı bağışlarla hayati hastalıklarla mücadele eden çocukların hayalini gerçekleştiriyor. Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42'si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor, yüzde 72'sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64'sinin hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39'unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

Kaynak: Bültenler