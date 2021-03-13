Bir bacağını kangrenden kaybetti, diğeriyle kar pistlerinin tozunu attırıyor
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Bir bacağını kangrenden kaybetti, diğeriyle kar pistlerinin tozunu attırıyor

13.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:45
Bir bacağını kangrenden kaybetti, diğeriyle kar pistlerinin tozunu attırıyor

Çocukken kangren olan bacağını kaybeden 21 yaşındaki Harun Mut, Erciyes'te başladığı kayak sporunu azimle sürdürüyor.

Çocukken kangren olan bacağını kaybeden 21 yaşındaki Harun Mut, Erciyes'te başladığı kayak sporunu azimle sürdürüyor.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Harun Mut, AA muhabirine, 7 yaşında iki bacağında da damar tıkanıklığı nedeniyle kangren hastalığına yakalandığını söyledi.

Daha sonra yapılan operasyonla sol diz kapağından aşağısının kesildiğini, diğer bacağının kurtarıldığını anlatan Harun Mut, o dönemde evde kapalı bir hayat sürdürdüğünü belirtti.

Yaşadığı durumu "sıkıntılı bir süreç" olarak niteleyen Harun Mut, 13 yaşında ampute futbolla tanıştığını ve sosyalleşme konusunda ilk kırılma noktasını yaşadığını aktardı.

Harun Mut, takımda kendisi gibi engelli kişileri gördüğünde kısa sürede ortama alıştığını vurgulayarak "Aradan geçen sürede farklı bir şey yapmak istedim ve 18 yaşımda kayağa başladım. Şu anda kayakta bu durumda olan, bu şekilde diz kapağının altında bacağı olmayıp kayan tek kişiyim. Kendi kategorimde tekim. Erciyes'in zirvesinde kaymak mükemmel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Erciyes'in güzelliğinden bahseden Harun Mut, "Geçmişte bir kimya öğretmeni ile tanışmıştım buraya 'beyaz virüs' benzetmesi yapmıştı. Bir gelen bir daha geliyor." dedi.

Harun Mut, evde oturmaktansa sosyalleşmek için kayak yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk başta zorlukları oldu kayağın, sonuçta tek bacakla kayıyorum. Bazı insanlar bir saatte öğreniyor ama ben bir haftada öğrendim. Bunu sürekli devam ettirdim. Derslerimden boş kalan zamanlarda buraya geldim. Sezon boyunca sürekli gelerek antrenmanlarla kendimi geliştirdim. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde maalesef kış sporlarında önemli bir başarımız yok. Benim hedefim paralimpik kış oyunları gibi uluslararası yarışlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak."

"Engel diye bir şey yok." diyen Harun Mut, azim ve çalışmayla her türlü zorluğun aşılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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