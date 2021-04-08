Bir babanın en çaresiz anları..."Nerede bulmuşlar, suda mı gördüler?"
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Bir babanın en çaresiz anları..."Nerede bulmuşlar, suda mı gördüler?"

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | 3. Sayfa

Bir babanın en çaresiz anları..."Nerede bulmuşlar, suda mı gördüler?

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu

Bir babanın en çaresiz anları..."Nerede bulmuşlar, suda mı gördüler?"

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Küçük çocuğun haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu

AĞRI - Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynelabidin Çelik'in cansız bedeni Murat Nehri'nde bulundu.

İddiaya göre; uçurtmasıyla oynamak için dışarıya çıkan Zeynelabidin Çelik'in anne ve babası çocuklarının eve dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler, Zeynelabidin Çelik'in cansız bedenine evinden yaklaşık 4 kilometre ötesindeki 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki bulunan cezaevi köprüsünde ulaştı. Zeynelabidin Çelik'in cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen yakınlar olay yerinde fenalık geçirdi. Sudan çıkarılan Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir babanın en çaresiz anları...'Nerede bulmuşlar, suda mı gördüler?'
Bir babanın en çaresiz anları...'Nerede bulmuşlar, suda mı gördüler?'
Bir babanın en çaresiz anları...'Nerede bulmuşlar, suda mı gördüler?'
Bir babanın en çaresiz anları...'Nerede bulmuşlar, suda mı gördüler?'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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