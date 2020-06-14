Bir babanın boğazını düğümleyen soru: "Baba bacağım yok. Koşabilecek miyim?"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir babanın boğazını düğümleyen soru: "Baba bacağım yok. Koşabilecek miyim?"

Bir babanın boğazını düğümleyen soru: "Baba bacağım yok. Koşabilecek miyim?" 13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki kızının sözleri, ona protezle yürütmeyi öğreten babasının içini yakıyor Baba Ali İhsan Yıldırım: Çocuk, "Baba bacağım yok" diyor bana, bir şey diyemiyorum.

14.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:06

Bir babanın boğazını düğümleyen soru: "Baba bacağım yok. Koşabilecek miyim?"

13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki kızının sözleri, ona protezle yürütmeyi öğreten babasının içini yakıyor

Baba Ali İhsan Yıldırım: Çocuk, "Baba bacağım yok" diyor bana, bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Tıkanıyorum"

"Koşmak istiyorum, koşabilecek miyim?" diyerek bana böyle sorular soruyor. Duygulanıyorum."

"Aklı erdiğinde her şeyi öğrenecek"

ANTALYA - Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babası Ali İhsan Yıldırım'ın evinin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, aynı düzenekle koşma antrenmanlarına başladı. Aldığı eğitimler sonrası kızının konuşmaya başladığını ve sık sık soru sorduğunu belirten baba Ali İhsan Yıldırım, "Koşmak istiyorum, koşabilecek miyim?" diyerek bana böyle sorular soruyor. Duygulanıyorum. Çocuk, "Baba bacağım yok" diyor, bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Tıkanıyorum. Aklı erdiğinde her şeyi öğrenecek" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

Koşması için protez yaptı

Babasına koşmak istediğini söyleyen minik Özge'nin bu isteği için bu sefer baba Ali İhsan Yıldırım kolları sıvadı. Bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir eden Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi.

Evde eğitim aldı

İstanbul'da bir hayırsever tarafından alınan yeni protezine yeni yeni alışan Özge'nin eğitim eksikliği olmasın diye baba Ali İhsan Yıldırım bu sefer Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunarak evde eğitim kapsamında kızının eğitim alması talebinde bulundu. Talebin olumlu karşılanmasının ardından baba Yıldırım, kızının Kepez ilçesindeki Şahinevler İlkokulu ana sınıfına kaydını gerçekleştirdi. Ana sınıfı öğretmeni Tuğba Kılıç'tan evinde günde 4 saatlik eğitim alan Özge, hamur, puzzle, şekil ve boyama ile sayısal eğitim aldı. Özge'ye bu eğitiminde baba Ali İhsan Yıldırım da destek verdi.

"Dengede tutmak için 6 ay uğraştım"

Sürecin ardından Yıldırım, koşmak isteyen kızıyla birlikte antrenmanlara başladı. Şuana kadar çok zorlu süreçlerden geçtiklerini ifade eden Yıldırım, "Özge'ye yürümeyi öğretebilmek için 1 buçuk sene uğraştım. Sadece düzeneği kurmakla değil, Özge'yi dengede tutmak için 6 ay uğraştım. O süreci atlattık. Şuanda Özge'nin koşması, arkadaşlarına yetişmesi gerekiyor. Çok geride kaldı. Biz onun üzüntüsü içerisindeyiz. Bu pandemi süreci de girdi araya. Biz geriledik ama şuan tekrardan başladık. Hem koşması hem yürümesi için tekrar parka getirdik. Burada yürüyüş yaptırıyoruz. Evde ise tavanda düzenek kurduk. Antrenmanlara başladık. Okul zamanına kadar bunu yetiştireceğiz. Kararlıyız, ama bizim dandik bir protezimiz var. Bu özel hastane kendisi hiçbir şey yapmamış gibi bizi böyle yalnız bıraktı. Biz kendi imkanlarımızla bir şeyler bularak, tamir etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir şey diyemiyorum. Tıkanıyorum"

Kızının konuşma yetisinin gün geçtikçe ilerlediğini aktaran Yıldırım, "Baba koşmak istiyorum" diyor. Bizde gayret gösteriyoruz. Çıkma protez buluyoruz, onu tamir etmeye çalışıyoruz. O şekilde kızımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. "Koşmak istiyorum, koşabilecek miyim?" diyerek bana böyle sorular soruyor. Duygulanıyorum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ama olmuyor. Gördüğünüz gibi. Biz bir şeyler yapmaya çalıştıkça pandemi süreci giriyor, çalışmalarımız gidiyor. Ben sadece çocukla ilgilenmiyorum, işe de gidiyorum. Maddi durumumuz da bu durumda çok iyi değil. Çocuk, "Baba bacağım yok" diyor bana tabi bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Tıkanıyorum. Aklı erdiğinde her şeyi öğrenecek ama elimizden bir şey gelmiyor. Mücadelemiz devam ediyor. Bu burada kalmayacak. Dosya anayasa mahkemesinde bekliyor." diye konuştu.

Bir babanın boğazını düğümleyen soru: 'Baba bacağım yok. Koşabilecek miyim?'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! 'İlaçlamak yetmez' deyip yapılması gerekeni anlattı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Van'da bir 'gizli taziye' vakası daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" vakası daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Halife Hafter Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın Taksim Beşiktaş Jandarma
Şu an buradasınız: Bir babanın boğazını düğümleyen soru: "Baba bacağım yok. Koşabilecek miyim?" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 17:04:05. #1.15#
title