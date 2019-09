Bir babanın 14 yıllık evlat feryadı

20.09.2019 17:24

Eskişehir'de 4 yaşındayken evine yakın bir caddede kaybolan ve 14 yıldır arama çalışmalarına devam edilen Tarık Eymen Uslu'nun ailesinin umutlu bekleyişi devam ediyor. Baba Önder Uslu vicdanlara seslenerek, "Yıllar geçti aradan, vicdana ve yüreğe sesleniyorum. Bugün çıksınlar vicdan sahibi bir insan olarak bir bildikleri varsa ve söylerlerse her şey aydınlığa çıkacaktır" dedi.



Eskişehir'de 20 Mayıs 2005 tarihinde, Yenidoğan Mahallesi Hatırlı Sokak'ta bulunan evlerine yakın bir caddede kaybolan Hatice Atıcı ile Önder Uslu'nun 4 yaşındaki oğulları Tarık Eymen Uslu'nun bulunması için umutlu bekleyiş devam ediyor. Evinin bulunduğu Hatırlı Sokak üzerinde oynarken bir sokağa giren ve sonra ortadan kaybolan Eymen için arama çalışmaları sürüyor. Aile, 2005 yılından bu yana Tarık Eymen'in fotoğraflarını Türkiye'nin birçok bölgesine dağıtılarak bulunabilmesi için canla başla çalıştı.



"Biz sadece evladımızın bize ulaşabileceği ihtimalini düşünüyoruz artık"



Sadece evlatlarının kendilerine ulaşabileceği ihtimalini düşündüklerini belirten baba Önder Uslu, "Bu olay olalı 14 sene geçti. Olayın ilk zamanları çok hararetli ve hareketliydi her şey yaşandı. Bir şey elde edemediğimiz için bugüne kadar geldi. Aile olarak bunun acısını çektik. Acılar yaşadık. Her şeyi gördük. Ateş düştüğü yeri yakar. Geldiğimiz noktada Eymen genç bir çocuk. Ergenlik çağında. Bunu bütün gençlere konuşmak yanlış olabilir ama bir genç 14-15 sene öncesinde çocukluğunda bir Eymen ismini hatırlıyor, Eskişehir, bir aile, ağabey, abla veya anne hatırlıyor ise hatta bunların araştırmasını yapabilecek yaştaysa bunu bekliyoruz. Şu an yapabileceğimiz şeyler çok kısıtlı. O zamanki şartlar ile bugünkü şartlar çok farklı. Biz sadece evladımızın bize ulaşabileceği ihtimalini düşünüyoruz artık. Çocukluğunda bir hatıra vardır. Belki burada belki de uzak diyarlarda bunu izliyordur. Öyle bir ihtimal varsa bizde artık onun dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bugün çıksınlar vicdan sahibi bir insan olarak bir bildikleri varsa ve söylerlerse her şey aydınlığa çıkacaktır"



Baba Uslu vicdanlara seslenerek, "İkinci olarak sesleneceğim bir yer var. O gün her ne yaşandıysa görgü tanığı veya olayın içinde birileri mutlaka vardır. O günkü şartlarda konuşamamış olabilirler. Yıllar geçti aradan. İçlerindeki vicdana ve yüreğe sesleniyorum. Bugün çıksınlar vicdan sahibi bir insan olarak bir bildikleri varsa ve söylerlerse her şey aydınlığa çıkacaktır. Değilse bizim için Allah'tan başka diyecek hiçbir şeyimiz yok. Evladımız bizim yılların acısı hala içimizde. Toprağımız bile yok. Eğer başına bir şey geldiyse bile bizim gidecek bir toprağımız yok. Böyle bir ihtimal varsa bile vicdan sahibi birinin konuşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Ailenin bütün fertlerinden resimler alınıp şu anki yaşına göre bir çalışma yapılıyor"



Baba Önder Uslu, emniyetin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini de bildirerek, "Tabii olayın bir sonucu olmayınca emniyetin kriminal bölümleri devreye giriyor. Dosya kapanmadığı için güncelleme yapılıyor. Teknolojik bazda kriminal olarak robot resimler çiziliyor. Tabii bunlar aileden alınan resimler ve çocuğun çevre gelişimine göre yapılan teknik işler. Ailenin bütün fertlerinden resimler alınıp şu anki yaşına göre bir çalışma yapılıyor. Bizim şahsi yaşadığımız çok büyük olaylar var. Çok büyük umutlarla gittiğimiz noktalardan çok sönük bir şekilde döndüğümüz olaylar var. Bize gelen bilgilerin yüzde 99'u boş çıktı. Fidyecisi, menfaat peşinde koşanları. Bizim umudumuzu kıran bunlar oldu. İnsanın acısıyla bunlar yapılırsa dünyada her şey yapılabiliyormuş" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA