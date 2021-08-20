Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kim? Bir Baba Hindu konusu, oyuncuları ve Bir Baba Hindu özeti!
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Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kim? Bir Baba Hindu konusu, oyuncuları ve Bir Baba Hindu özeti!

Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kim? Bir Baba Hindu konusu, oyuncuları ve Bir Baba Hindu özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bir Baba Hindu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bir Baba Hindu konusu, özeti ve Bir Baba Hindu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bir Baba Hindu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bir Baba Hindu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bir Baba Hindu filmini izleyecek olanların merak ettiği Bir Baba Hindu konusu nedir, Bir Baba Hindu oyuncuları kimler ve Bir Baba Hindu özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİR BABA HİNDU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar hiç de kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü, büyük bir mafya örgütünü yönetmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİR BABA HİNDU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel

Tür: Komedi Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yapım Yılı: 2016

Vizyon Tarihi : 30 Eylül 2016 Cuma

Haber Yorumları
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Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kim? Bir Baba Hindu konusu, oyuncuları ve Bir Baba Hindu özeti! - Haberler
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