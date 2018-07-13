Bir Baba "Anne" Dizisinde Çocuğunun Oynatıldığını Görünce Eşine ve Dizi Ekibine Dava Açtı
Bir baba, yayınlandığı dönemde konusuyla herkesin dikkatini çeken "Anne" dizisinde kendi izni olmadan çocuğunun oynatıldığını söyleyerek dava açtı.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, özel bir TV kanalında yayımlanan "Anne" isimli dizide rol alan çocuk oyuncunun babasından izinsiz şekilde oynatıldığı ileri sürüldü.
ÇOCUĞUNU DİZİDE GÖRDÜ
Meltem-Mehmet Atılgan çifti geçtiğimiz yıllarda ayrı yaşamaya başladı. Anne Atılgan, çocuğunu özel bir oyunculuk ajansına yazdırdı. 7 yaşındaki A. Atılgan, "Anne" isimli dizide oyunculuk yapmaya başladı. Birkaç bölümde ufak roller alan A., diziyi takip eden babası tarafından fark edildi.
BABA ŞİKAYETÇİ OLDU
Boşanmak üzere olduğu eşini arayarak durumu soran Mehmet Atılgan, ardından savcılığa başvurdu. Eşinin kendisinden habersiz çocuğu üzerinden para kazandığını ileri süren baba, program yetkilileri ve eşinden şikayetçi oldu.
ANNE HAKKINDA DAVA AÇILDI
Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, program yetkililerinin yapılan sözleşmesinde anne-baba imzası bulunduğu belirlendi. Baba, imzayı kendisinin atmadığını belirtince savcılıkça anne Meltem Atılgan'ın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. 32 yaşındaki anne ifadesinde; eşinin kendisine "Sen benim yerime imzala" dediği için sözleşmede bulunan isminin altına imza attığını beyan etti.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda anne Meltem Atılgan hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, "Meltem Atılgan'ın sözleşmede eşinin yerine imza atarak sahtecilik suçu işlediği" belirlendi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Para para bu haber yalanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kaz gelecek yerden tavuk esirgenirmiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu resimde ki çocukmu yoksa başka çocukmu anlamadım ben.bir kaç bölüm diyor oysa bu çocuk tüm bölümlerde vardı.eğer buysa bence karışmasın çocuğa iyi niyetyiyse tabiki baba amaci çocuğun kazandığı paraysa bunu allah bilir çocuk çok yetenekli rabbim onu bu yetenekle dünyaya göndermiş iyi bir hayatı olur inşallah.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ünlü olabilir yeteneklide olabilir ama bu babayı yok sayıp izni rızası olmadan yapılacak bir şey değil arkadaşlar Herşey bu yahatta ünlü olmak, para kazanmak, sosyetik olmak mı sizce ?Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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Derdi ne bu adamın,kızının istikabli söz konusu,millet can atar,ünlü olsun para kazansın diye, bu köstek oluyorCevap Yaz 3 24 Yayından Kaldır