Bir Azerbaycan-Türkiye Ortak Yapımı

Azerbaycan-Türkiye ortak yapımı 'Aşka Geldik', önemli kadrosu ve farklı konusuyla Ekim ayında vizyona girmeye hazırlanıyor. komedi türündeki 'Aşka Geldik' filmi, iddialı kadrosu ve ilginç konusuyla ekim ayında vizyona girecek. Yapımcılığını Hamdi Bor'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Muharrem Özabat var. Senaryo Hasan Aliyev'e, filmin müziği ise Yıldıray Gürgen'e ait. Başrollerde de usta oyuncular Metin Yıldız ve Şener Kökkaya yer alıyor. Azerbaycan'ın ünlü komedyeni Ferda Xudaverdiyav'ın da rol oynadığı filmin sürpriz ismi de şarkıcı Faruk K.



KONUSU



Filmde; Türkiye'nin uzak ve ücra bir köyünde, teknolojiden yoksun sakin bir hayat süren, dünyadaki tüm olaylardan uzak, kendi halinde küçük bir köye bir anda gelen bir haberle olaylar silsilesinin başlamasını anlatılıyor.



(İHA)