Bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı - Haberler
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Bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

ÇANDIR, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.

Bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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