BİR AYDIR PARKA GELEN TİLKİYİ BESLİYOR
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BİR AYDIR PARKA GELEN TİLKİYİ BESLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da pikniğe gittiği parkta, yiyecek arayan tilkiyi besleyen Hanifi Taşkıran, yaklaşık bir aydır her gece parka gelen hayvanı besliyor.

ŞANLIURFA'da pikniğe gittiği parkta, yiyecek arayan tilkiyi besleyen Hanifi Taşkıran, yaklaşık bir aydır her gece parka gelen hayvanı besliyor.

Karaköprü semtinde parka pikniğe giden Hanifi Taşkıran, gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Tilkiyi tavuk verip besleyen Taşkıran, daha sonra her gün aynı saatlerde parka gelen tilkiyi beslemeye başladı. Taşkıran, tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da 'Filo' koydu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Taşkıran'ın tilkiye elleriyle tavuk yedirmesi yer aldı.

BİR AYDIR PARKA GELEN TİLKİYİ BESLİYOR
BİR AYDIR PARKA GELEN TİLKİYİ BESLİYOR
BİR AYDIR PARKA GELEN TİLKİYİ BESLİYOR
BİR AYDIR PARKA GELEN TİLKİYİ BESLİYOR
BİR AYDIR PARKA GELEN TİLKİYİ BESLİYOR
BİR AYDIR PARKA GELEN TİLKİYİ BESLİYOR
BİR AYDIR PARKA GELEN TİLKİYİ BESLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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