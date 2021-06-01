Bir aydan uzun süredir Kovid-19 tedavisi gören Karadavi taburcu edildi
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Bir aydan uzun süredir Kovid-19 tedavisi gören Karadavi taburcu edildi

Bir aydan uzun süredir Kovid-19 tedavisi gören Karadavi taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin (95), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin (95), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karadavi'nin tedavisinin evinde devam edeceği belirtildi.

Paylaşımda Karadavi ve ailesinin tedavi konusundaki çabalarından dolayı sağlık ekiplerine ve dünyanın her yerinde kendisi için dua eden tüm Müslümanlara teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin 17 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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