Bir ayda ikinci kez yanan binada kundaklama şüphesi
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Bir ayda ikinci kez yanan binada kundaklama şüphesi

Samsun'da 17 gün önce çatı katında çıkan bir yangınla gündeme gelen 3 katlı metruk binada bugün yeniden yangın çıktı.

Bir ayda ikinci kez yanan binada kundaklama şüphesi
04.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:08

Samsun'da 17 gün önce çatı katında çıkan bir yangınla gündeme gelen 3 katlı metruk binada bugün yeniden yangın çıktı. Mahalleli 15 senedir boş olan binanın kundaklandığını iddia etti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Kısa süre arayla binada iki kez yangın meydana gelmesi şüphe oluşturdu. Vatandaşlar binanın kundaklandığını iddia etti. Olayla ilgili incelemelerse sürüyor.

Söz konusu binada 17 gün önce de bir yangın meydana gelmişti. Binanın çatısında başlayan yangın 3. kata sıçramış tüm sokak dumanla kaplanmıştı. Binada yangın sırasında küçük patlamalar da meydana gelmiş, çatıdan aşağıya düşen parçalar tehlike oluşturmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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