Bir ayda 7 ev soyan şüpheli 1 tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir ayda 7 ev soyan şüpheli 1 tutuklandı

20.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:37
Bir ayda 7 ev soyan şüpheli 1 tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarından tespit edilip, gözaltına alınan C.Ç., tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarından tespit edilip, gözaltına alınan C.Ç., tutuklandı.

Nazilli ilçesine bağlı Çapahasan ve Sümer mahallelerindeki 7 eve son 1 ayda art arda hırsız girdi.

Şüpheliyi belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin C.Ç. olduğu tespit edildi.Operasyonla yakalanarak gözaltına alınan C.Ç., sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir ayda 7 ev soyan şüpheli 1 tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Özge Özder İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Osman Özköylü Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir ayda 7 ev soyan şüpheli 1 tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 17:41:42. #1.14#
title