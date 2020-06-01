Bir ayda 5 milyon TL'lik ceza kesildi
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Bir ayda 5 milyon TL'lik ceza kesildi

Malatya'da bir ayda 5 milyon TL civarında trafik cezası kesildi.

Bir ayda 5 milyon TL'lik ceza kesildi
01.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:50

Malatya'da bir ayda 5 milyon TL civarında trafik cezası kesildi. En fazla ceza, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan ve kırmızı ışık ihlalinden yazıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimler hakkında yapılan basın açıklamasında, mayıs ayı bilançosu bildirildi. Geçtiğimiz mayıs ayında Malatya emniyet sorumluluk alanlarında, 55 bin 527 araç sürücüsü kontrol edildi. 2 bin 501 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 5 milyon 039 bin 733 TL cezai işlem uygulandı. 66 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 450 araç trafikten men edildi. 30 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı. 56 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 296 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 821 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 232 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 8 araca fazla yolcu taşımaktan, 682 araca kırmızı ışık ihlalinden, 570 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 50 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 3 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Bu arada, yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında, araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrenciler olmak üzere 4 bin 625 kişiye trafik eğitimi verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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