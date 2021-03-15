Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
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Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı

15.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:58
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde besicilik yapan Aziz Gökçe'nin (85), 1 ayda 3 buzağı ve 1 danası iddiaya göre, yedikleri ottan zehirlendi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde besicilik yapan Aziz Gökçe'nin (85), 1 ayda 3 buzağı ve 1 danası iddiaya göre, yedikleri ottan zehirlendi. Yıllardır hayvancılık yaptığını anlatan Gökçe, "Havaların ısınmasıyla beraber hayvanları dışarı çıkardık. Yedikleri otlardan mı veya başka bir sebepten mi öldüklerini biz de bilmiyoruz. Sadece 3 tane buzağım kaldı. Onlar da ilaçlarını vermemize rağmen hastalar. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Genç ilçesine bağlı Tarlabaşı köyünde geçimini besicilikle sağlayan Aziz Gökçe'nin 4 büyükbaş hayvanı iddiaya göre yaklaşık 1 ay içinde farklı zamanlarda yedikleri ottan zehirlenerek öldü. 4 hayvanını kaybeden Gökçe, kalan 3 hayvanının da hasta olduğunu söyledi. Geçim kaynağının sadece hayvanlarıyla elde ettiğini anlatan Gökçe, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Gökçe, "Son 1 ay içinde 4 hayvanım telef oldu. Havaların ısınmasıyla beraber hayvanları dışarı çıkardık. Yedikleri otlardan mı veya başka bir sebepten mi öldüklerini biz de bilmiyoruz. İlaçlarını vermemize rağmen kurtaramadık. Mağdurum tek geçim kaynağım hayvanlarımdı. 3 tane buzağım kaldı. Onların da ilaçlarını vermemize rağmen hastalar. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Babasının yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalıştığını söyleyen Hasan Gökçe ise, "Babam yıllardır hayvancılık işiyle uğraşıyor. Babamın geçim kaynağı hayvancılık olduğu için yetkililerden yardım bekliyor. Ahırda bulunan diğer 3 buzağı da hasta onların da ne olacağı belli değil babamın sosyal bir güvencesi yok" diye konuştu.

Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı
Bir ayda 4 büyükbaş hayvanı zehirlenen besici: Geçim kaynağımdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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