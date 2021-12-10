Bir ayda 19 bin 271 yolcuya hizmet verildi - Haberler
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Bir ayda 19 bin 271 yolcuya hizmet verildi

Bir ayda 19 bin 271 yolcuya hizmet verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Kasım ayında 19 bin 271 yolcuya hizmet verilirken iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayısı 170'e ulaştıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu...

HANİ, DİYARBAKIR (İHA) - Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Kasım ayında 19 bin 271 yolcuya hizmet verilirken iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayısı 170'e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada Ahmed-i Hani Havalimanı'nın 2021 yılının 11 aylık dönemine ilişkin istatistiklerde yer aldı.

Kasım ayında yük trafiğinin ise 179 ton olduğu belirtilen açıklamada: "Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 19.271 oldu.

Kasım ayında, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 170'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 179 ton oldu.

11 Aylık (ocak-kasım dönemi) Gerçekleşmeler

On bir aylık (ocak-kasım) dönemde ise Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda yolcu trafiği 213.194, uçak trafiği 1.808, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2.052 ton olarak gerçekleşti. - AĞRI

Bir ayda 19 bin 271 yolcuya hizmet verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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