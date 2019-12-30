Bir ayda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bir ayda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 189 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

30.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:54
Bir ayda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'da bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 189 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerince 25 Kasım-27 Aralık tarihleri arasında 23 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 189 bin 860 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 28 kişi hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bir ayda 189 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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