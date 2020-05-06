Bir ayda 11 binin üzerinde kişi e-devlet şifresi aldı

Adıyaman'da son bir ay içerisinde Adıyaman'da 11 bin 500 kişiye PTT tarafından e-devlet şifresi verildi.

Adıyaman'da son bir ay içerisinde Adıyaman'da 11 bin 500 kişiye PTT tarafından e-devlet şifresi verildi.

18 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan "e-devlet" giriş şifresini bu güne kadar almayanlar son bir ayda şifre almak için PTT girişlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 1.000 TL. Sosyal Destek Yardımı dağıtımlarıyla birlikte e-devlet şifresi almak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış yaşandı.

1.ve 2. Faz yardımların ardından 3. Faz yardımlardan faydalanmak için müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden alınmaya başladı. Daha önce e-devlet şifresi olmayan kişiler yardım başvurusu yapabilmek için PTT önlerinde uzun kuyruk oluşturuyor. Adıyaman'da son 1 ayda 11 bin 500 civarında e-devlet şifresi verildiği öğrenildi.

PTT çalışanları bir taraftan şifre işlemleri yaparken diğer taraftan ise, yardım çıkan vatandaşlara 1.000'er lirayı evlerinde teslim ediyor.

PTT'de şifre almak isteyen kişilerin sayısının katlanması, sosyal destek yardımından kaynaklandığı belirtilirken, vatandaşların sosyal mesafeye kurallarına uyarak sırada beklemesi gerektiği ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA