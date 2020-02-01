Bir ayağını kullanamayan "Latte"yi sevginin gücü ayağa kaldırdı

01.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:01

Muğla'da hayvansever Şule Aslan Özer, sokakta bulup sahiplendikten bir süre sonra hastalanınca ayağa kalkamayan ve sağlığı günden güne kötüye giden yavru köpeği, hayatta tutup, yürüteçle yeniden yürütmeyi başardı.

Bodrum ilçesinde ahşap boyama ve tasarım işi yapan 43 yaşındaki Özer, iki yıl önce simit satılan bir dükkanın önünde ıslanmış halde, soğuktan titreyen yavru köpeği sahiplendi.

"Latte" ismi verilen köpek bir süre sonra rahatsızlanınca ayaklarını bile oynatamaz hale geldi. Özer, köpeğinin sağlığına kavuşması için yoğun bir çaba içerisine girdi.

Veterinerler ve diğer hayvanseverle görüşüp araştırmalar yapan Özer, yurt içi ve yurt dışından bazı ilaçlar temin etti.

Aldığı yardımlarla evde ve denizde fizik tedavi uygulaması yaptığı Latte ile adeta bir bebek gibi ilgilenen Özer, köpeğine bir şey olacağı düşüncesiyle günlerce başında bekledi. Uygulanan tedavi ve gösterilen ilgi sayesinde üç ayağını hareket ettirmeye başlayan Latte için ABD'den yürüteç getirtildi.

Dört tekerlekli yürüteç sayesinde üç ayağını daha etkin kullanmaya başlayan Latte'nin, diğer ayağını da kullanması için tedavisi sürüyor.

Latte üzülmesin diye bebek arabasıyla gezdirdi

Bodrum sokaklarında "Latte" ile gezmenin mutluluğunu yaşayan Özer, AA muhabirine, köpeğinin 2018'de ağır bir hastalığa yakalandığını söyledi.

Bu hastalığa yakalanıp kurtulan çok az hayvanın olduğunu vurgulayan Özer, "Sinir hasarı bırakan bir rahatsızlık. Yürüyemeye başlayan Latte'nin ayakları kalıp gibiydi, hareket ettiremiyordu. Patileri içe doğru büküldü, açamıyordu. Uzun bir süre hiç hareket etmedi." dedi.

Özer, Latte için gece gündüz demeden hep araştırma yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hava alması için kucağımda dışarıya çıkartıyordum. Geçen yıl bebek arabasıyla gezdirmeye başladım. Adım atmasına yardımcı olabileceğini düşünerek, yürüteç temin ettik. Çok güzel yürüyor, hatta koşuyor. Umudumuz dördüncü ayağı da harekete geçirip yürüteçsiz yürütmek. Biz onu bırakmadık o bizi bırakmadı. Yemeğini de yedi. Hayata tutundu. Kendisi de o gayreti gösterdiği için birlikte bu günlere kadar geldik. Şimdi iki buçuk yaşında."

Simit satılan dükkanın işletmecisi Yunus Emre Gündüz de Özer'in azmini gören köpeğin de cesaretlendiğini, ortaya herkesi mutlu eden tablonun çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA