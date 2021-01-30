Bir ay önce ev hapsine çarptırıldılar, evden çıkıp yine cep telefonu çaldılar

ADANA'da, geçen hafta yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle mahkemece ev hapsine çarptırılan Mustafa Ç. (32) ile Fırat M. (41), evden çıkıp başka bir kişinin cep telefonunu yine aynı yöntemle çaldı.