Bir ay önce cezaevinden çıkıp tekrar hırsızlık yaptılar
Kastamonu'da kablo hırsızlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
02.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:01
Kastamonu'da kablo hırsızlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk Telekom'a ait kabloların çalındığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.
Ekipler, S.Ö ve İ.G'yi kestikleri kablolarla suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bakır kabloyu kestiği tespit edildi.
Kablo hırsızlığından sabıkası bulunan S.Ö. ve İ.G'nin Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir ay önce tahliye edildiği öğrenildi
Kaynak: AA