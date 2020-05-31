Bir ay gecikmeli terhis olan askerler evine döndü
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Bir ay gecikmeli terhis olan askerler evine döndü

Korona virüsü salgını nedeniyle bir ay gecikmeli terhis olan askerler ailelerine kavuştu.

Bir ay gecikmeli terhis olan askerler evine döndü
31.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:12

Korona virüsü salgını nedeniyle bir ay gecikmeli terhis olan askerler ailelerine kavuştu.

Yeni tip korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında erlerin bir ay ertelenen terhisleri bugün başladı. Türkiye'nin değişik illerinde vatan görevini tamamlayan Vanlı askerler, tahsis edilen uçakla bugün sabah saatlerinden itibaren kente gelmeye başladı. Sabah saatlerinde Ankara'dan kalkan uçakla Van Ferit Melen Havalimanına gelen askerler, buradaki işlemlerinin ardından ailelerine kavuştu. Bir ay fazla askerlik yapan Muhammed Yusuf Arvas, "Korona virüsten dolayı bir ay fazla askerlik yaptık. Çok şükür sağ salim bir şekilde ailemize kavuştu. Devletimizin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde uçaklarla geldik. Toplum sağlığı için bir ay askerliğimizin uzatılması gerekiyordu. Vatanımıza bir ay fazladan hizmet yaptık. Çok şükür sağ salim bir şekilde bitirip geldik" dedi.

Asker babası Mehmet Emin Arvas da, pandemiden dolayı askerlerinin bir ay süresinin uzatıldığını belirterek, "Bir aylık süreden sonra tekrar askerimize kavuştuk. Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Özel uçaklarla sağ salim askerimizi bize teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

Korona virüs nedeniyle uzaktan selamlaşma

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle ailelerine kavuşan askerler, uzaktan selamlaşmakla yetindiler. Sosyal mesafeyi koruyarak aileleriyle hasret gideren askerler, 14 gün boyunca sevdiklerine zarar gelmemesi için de kendilerini karantinaya alacaklarını söylediler. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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