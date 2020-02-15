15.02.2020 01:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:50

Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı. Ömer K., bir ay önce aynı yerde silahlı atışmada bacağından vurulmuştu.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çıkan çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Yaralı, yanındaki arkadaşları tarafından otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Silahlı kavgaya karışan taraflar ise olay yerinden kaçtı. Ömer K.'nın yine 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipler, delil araştırması yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıı.

Kaynak: DHA

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