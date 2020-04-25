Bir asırlık lezzet 'simit makarnası' için 11 ay bekliyorlar
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Bursa, Haber

Bir asırlık lezzet 'simit makarnası' için 11 ay bekliyorlar

Bir asırlık lezzet 'simit makarnası' için 11 ay bekliyorlar Bursa'da 100 yıllık fırının ramazan ayında pişirdiği simit makarnası büyük rağbet görüyor.

25.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:13

Bir asırlık lezzet 'simit makarnası' için 11 ay bekliyorlar

BURSA - Bursa'da 100 yıllık fırının ramazan ayında pişirdiği simit makarnası büyük rağbet görüyor.

Ramazan ayında sahurda vatandaşlar tarafından tercih yenilen simit makarnası, bir asırlık Yerkapı fırını tarafından pişirilip satışa sunuluyor. Simit hamurundan yapılan bu lezzet, pekmezli suda pişiriliyor. Simit makarnası, kıymalı, soğanlı ve salçalı sosla servis ediliyor. Bursalılar tarafından bilinen bu lezzet, tarihi fırında ramazan aylarında pişirilip vatandaşın hizmetine sunuluyor.

100 yıl önce makarna olmadığı için bu ürünün yapıldığını ifade eden fırıncı Şeref Seymen, "Bursa'da ramazan ayının olmazsa olmaz lezzeti simit makarnasıdır. Bunu ramazan ayında çıkartırız. Büyük rağbet görüyor. Bu makarnalar küçük küçük doğranır. İçine suda kavrulmuş kıyma, soğan ve salçayla birlikte dökülüp afiyetle yenilir. Bu ürünün 6 tanesini 5 liraya satıyoruz" dedi.

Bir asırlık lezzet 'simit makarnası' için 11 ay bekliyorlar

Kaynak: İHA

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