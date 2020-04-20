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Şehir Hastanesi, Lütfi Kırdar, Kartal, Güncel

Bir asırlık çınar, koronavirüsü yendi

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 101 yaşındaki Nazi Önlük, hastalığı yenerek taburcu edildi.

20.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:48
Bir asırlık çınar, koronavirüsü yendi

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 101 yaşındaki Nazi Önlük, hastalığı yenerek taburcu edildi.

Öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 9 gün önce hastaneye başvuran Nazi Önlük'ün, yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Hastaneye yatırılan Önlük, uygulanan başarılı tedavi sayesinde hastalığı yendi. Önlük hastaneden, tedavisinde görev alan personelin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

"Hastayı şifa ile taburcu ettik"

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, yaklaşık olarak bugüne kadar 2 bin civarında hastayı yatırarak tedavi ettiklerini, bu hastalardan 1400'ünü de tedavilerini başarılı şekilde bitirerek taburcu ettiklerini söyledi.

Demirhan, Nazi Önlük'ün de bu hastalardan biri olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bu hanımefendi 101 yaşında. Nefes darlığı, genel durum düşüklüğü ve öksürük şikayetiyle yaklaşık olarak 9 gün önce hastanemize müracaat etti. Arkadaşlarımız Kovid-19 polikliniğinde hastayı muayene ettiler, PCR testi yapıldı ve hemen bilgisayarla tomografisi çekildi. Çekilen bilgisayarlı tomografisinde, akciğerinde Kovid-19'a bağlı zatürre olduğunun tespiti üzerine Nazi Hanım hemen servise yatırıldı. Klinikte nefes darlığı ve öksürüğüne yönelik tedavilerin yanında Bakanlığımızın bize sunmuş olduğu çok güzel ilaçlar da var. Çok güzel, çok ciddi ilaçlarla hastamızın hemen tedavisi başladı. 7, 8. günde ateşi düşen, nefes darlığı ortadan kalkan, kendi ihtiyaçlarını görebilir hale gelen, akciğer bulguları düzelen hastayı da şifa ile taburcu ettik."

"Hastamıza yüksek doz C vitamini de verdik"

Önlük'te tansiyon, diyabet veya kronik kalp hastalığı şeklinde herhangi bir ek kronik hastalığın olmadığını dile getiren Demirhan, "Hastamız ek hastalığı olmadığı için zaten verilen tedaviyle yaklaşık 9 gün içinde düzelerek taburcu edildi. Ek hastalık olsaydı, bunlarda mortalite oranı çok daha farklı oluyordu. Bu hastaları maalesef kaybedebiliyoruz dahi. Onun için bu bir şans diyelim. İlaçların da ciddi şekilde etki etmesiyle hastamız hastalıktan kurtulmuş oldu. Güçlü bağışıklık sistemi de çok önemli. Ayrıca hastamıza biz yüksek doz C vitamini de verdik. O da çok tedavide etkin bir unsur. Bir başka şey mesela, yüksek akımlı oksijen de verdik hastamıza. Türkiye'de şu anda en çok konuştuğumuz ve en faydalı olduğuna inandığımız tedavi yöntemlerden bir tanesi." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Demirhan, hastayı evde izole koşullara uyması koşuluyla taburcu ettiklerini hatırlatarak, bu süreçte evde kalınmaya devam edilmesini ve Sağlık Bakanlığının yaptığı bildirimler dışında hiçbir şeye inanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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