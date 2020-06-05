Bir asır sonra Maraş Kalesi'nde cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir asır sonra Maraş Kalesi'nde cuma namazı

Kahramanmaraş'ta restorasyon ve çevre düzenlenmesi tamamlanan, 'Tarihi Maraş Kalesi'nde 100 yıl aradan sonra cuma namazı kılındı.

Bir asır sonra Maraş Kalesi'nde cuma namazı
05.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:24

Kahramanmaraş'ta restorasyon ve çevre düzenlenmesi tamamlanan, 'Tarihi Maraş Kalesi'nde 100 yıl aradan sonra cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, kaledeki Türk bayrağı göndere çekildikten sonra İstiklal Marşı okundu. Yapılan dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim sonrası kale bahçesinde cuma namazı sosyal mesafe kuralına uyularak eda edildi.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınan cuma namazı öncesi Kızılay tarafından maske dağıtıldı. Namaz sonrası cemaate etli pilav ikram edildi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kalemize yeniden kavuşuyoruz. Tam olarak yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 3 bin yıllık geçmişi olan Maraş Kalemiz, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği ve birçok tarihi olaya da şahitlik yapmıştır" diye konuştu.

Tarihin en anlamlı cuma namazının 100 yıl önce Maraş Kalesi'nde eda edildiğini söyleyen Başkan Güngör, "İslam'ın gözbebeği olan Maraş, Anadolu'nun gözbebeği olmuştur. 100 yıl önce tarihi iz milletimiz için son derece önemlidir. Diriliş ruhumuzun bize verdiği bir ruh ile burada bugün cuma namazını eda ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar restorasyonu yapılan kaleyi gezme fırsatı bulurken, kalede 6-7 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'te, Türk Halk Müziği konseri ve Abdal Halil Ağa'nın torunlarından oluşan ekip tarafından davul gösterisi düzenlenecek.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınan cuma namazı öncesi Kızılay tarafından maske dağıtıldı. Namaz sonrası cemaate etli pilav ikram edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına AK Parti'den yanıt: Böyle bir gündemimiz yoktur Haber
Yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına AK Parti'den yanıt: Böyle bir gündemimiz yoktur
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Rüştü Zorlu Donald Trump Berat Albayrak
Magazin Ece Erken Seda Sayan Tilbe Saran Seren Serengil
Spor Şenol Güneş İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Haziran Fenerbahçe Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Bir asır sonra Maraş Kalesi'nde cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 15:24:17. #1.14#
title