Bir asır dayanıklı andezit taşı
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Bir asır dayanıklı andezit taşı

Bir asır dayanıklı andezit taşı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzincan Belediyesi yaklaşık yüz yılı aşkın bir süre dayanma özelliği bulunan andezit taşını kendi tesislerinde üreterek kendi personeli tarafından işliyor.

Erzincan Belediyesi yaklaşık yüz yılı aşkın bir süre dayanma özelliği bulunan andezit taşını kendi tesislerinde üreterek kendi personeli tarafından işliyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Andezit Taşı Fabrikasında üretilen, tretuvar ve peyzaj çalışmalarında kullanılan andezit taşı, sıcağa ve soğuğa dayanıklılığı sayesinde bir asır kullanılarak hem belediye bütçesine katkı sağlıyor hem de sokakları süslüyor.

Üzümlü Karatepe mevkiinden vinçler vasıtasıyla çıkarılan kayalar, Ekşisu mevkisinde bulunan Fen İşleri Andezit Taşı Fabrikasına getirilerek kesme işlemine alınıyor. Fabrikada, çift vardiyalı çalışarak yaklaşık 10 çeşit ürün elde eden 30 personel, yıllık ortalama 50 bin metrekarelik alanı kaplayacak andezit taşı üretimi yapıyor. - ERZİNCAN

Bir asır dayanıklı andezit taşı
Bir asır dayanıklı andezit taşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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