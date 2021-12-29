Bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da bir kahvehanede tartıştığı iki arkadaşından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın karara bağlanmasının ardından maktulün ablası gözyaşları içinde, "Kardeşim suçsuzdu. Şimdi mezarına gidiyorum 'gözün aydın' demeye" dedi.

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehanede sohbet ettiği sırada tartışmaya başladığı arkadaşı Necat Akbal'ı gidip evinden aldığı tabancasıyla öldüren, Bahattin Erdoğan'ı ise ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Tuncay Özke, maktul Necat Akbal'ın müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Hayatımızı mahvetti"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki aile, tutuklu sanık Tuncay Özke'nin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken maktulün eşi Serap Akbal, "Kocamın kanı yerde kalmasın. Hayatımızı mahvetti. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.

Olayda ağır yaralanan Bahattin Erdoğan'ın avukatı Osman Erusta ise tutuklu sanığın 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

"Attığım mermi sayısı 5-6 taneden fazla mı bilmiyorum"

Tutuklu sanık Tuncay Özke, duruşmadaki savunmasında çok pişman olduğunu söyleyerek, "Bakırköy'de 3 ay 15 gün yattım. Olay kapımın önünde oldu. Ben onları çağırmadım, onlar beni çağırdı. Dışarıya çıktığımda bir el ateş edip etmediğimi bilmiyorum. Necat Akbal elimi tutup aşağı indirdi. Bahattin üstüme saldırdığında birkaç tane attığımı hatırlıyorum. Attığım mermi ayısı 5-6 taneden fazla mı bilmiyorum ama iki şarjör falan değiştirmedim" diye konuştu. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, "İsteyerek yapmadım" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Tuncay Özke'nin indirim uygulamaksızın maktul Necat Akbal'a yönelik 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Bahattin Erdoğan'a yönelik ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığı 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl hapis ile 600 TL adli para cezasına çarptıran heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Adalet yerini buldu"

Davanın karara bağlanmasının ardından duruşma salonu önünde sevinç gözyaşları döken maktulün ablası Melahat Akbal, "Adalet yerini buldu. Adalet tecelli etti. Benim kardeşimi öldüren kişi ömür boyu müebbet aldı. Hiç cezası kesilmeden ömür boyu yatacak, indirimsiz ceza. Konuşamıyorum ben, kurban olurum size ben. İndirim olmadan yani, benim kardeşim suçsuzdu. Suçsuzdu benim kardeşim. Şimdi mezarına gidiyorum 'gözün aydın' demeye. Kardeşim hakkını bırakmıyorum ben senin. Ah kardeşim, kurban olurum sana ben yavrum. Beni nasıl kardeşsiz bıraktıysa kendi de çürüyecek içerilerde" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL