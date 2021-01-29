Bir Arkadaşımız Elon Musk'la İrtibat Halinde Olacak"
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Bir Arkadaşımız Elon Musk'la İrtibat Halinde Olacak"

29.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:51
Bir Arkadaşımız Elon Musk'la İrtibat Halinde Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesine ilişkin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesine ilişkin detaylarını paylaştı.

Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusuyla yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını BİP ve Telegram'dan paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÇOK ÇALIŞIYOR, KAZANIYOR

"Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik."

"Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık."

"Teknoloji alanında ülkemizdeki ve Dünya'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve Milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan bugün de (29 Ocak 2021) Cuma namazı sonrası yaptığı açıklama görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"Turksat 4'ü gönderdik, 5'e hazırlanıyoruz. Elon Musk ile çalışma söz konusu."

"Müşterek neler yapabiliriz, ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek Elon Musk ile irtibat halinde olacak."

"Elon 2020 itibariyle Dünya'nın zenginlikte bir numarası oldu. 'Çok çalışıyorum' diyor, 'çok çalışınca çok kazanıyorum' diyor."

Kaynak: Space Mag Türkiye

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