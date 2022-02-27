Bir araçta 4 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Bir araçta 4 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel
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Kayseri'de bir araçta yapılan aramada 4 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir araçta yapılan aramada 4 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan aracı kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta dedektör köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada, 4 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bir araçta 4 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir araçta 4 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bir araçta 4 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sentetik uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Haberler

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