Bir aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

27.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:25

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yabancı plakalı bir aracın yakıt deposunda ve bir ikamette yapılan aramada toplam 341 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasadışı şekilde sokulmaya çalışılan kaçak gıda ürünlerinin risk analizi yöntemi ile tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Of ilçesi sanayi bölgesinde PP 271 AAA ve TT 805 ZZ yabancı plakalı araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, PP 271 AA plakalı aracın yakıt deposu bölümünde özel olarak tasarlanmış gizli bölmede, 149 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi.

Diğer araçta bulunan C.Y'nin Of ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise 192 kilogram bal olmak üzere toplam 341 kilogram gümrük kaçağı bala ele konuldu.

Yabancı uyruklu I.A, D.A, T.P, ve C.Y. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA