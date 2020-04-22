Bir apartman karantinaya alındı - SİVAS Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın gece yarısından sonra karantinaya alınacağı bildirildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın gece yarısından sonra karantinaya alınacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre, Tuzlugöl Mahallesi 12. Sokak'ta 3 katlı ve 9 daireli bir apartmanın koronavirüs vakalarının sayısı ve bulaş eğilimi dikkate alınarak, bu geceden itibaren karantina altına alınacağı belirtildi.

Binanın ziyaretlere kapatılacağına vurgu yapılan açıklamada, karantinaki vatandaşların temel ihtiyaç, ilaç ve hijyen maddeleri taleplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanacağı bildirildi.

Kaynak: AA