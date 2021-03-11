Bir annenin yıkıldığı an
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir annenin yıkıldığı an

11.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:04
Bir annenin yıkıldığı an

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 buçuk yaşındaki bebek, otomobil içerisinde hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 buçuk yaşındaki bebek, otomobil içerisinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas yolu Kaykop kavşağında 06 AD 8338 plakalı seyir halindeki otomobil içerisinde bulunan yabancı uyruklu 1 buçuk yaşındaki Ahmed Elseyh rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine otomobilin bulunduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ahmed Elseyh'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Ahmed Elseyh'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan bebeklerini kaybeden aile, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Cahit Özkan Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Prens Harry Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Mesut Özil Fatih Terim Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir annenin yıkıldığı an - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 01:06:17. #1.14#
title