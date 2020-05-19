Bir annenin korona isyanı: "Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek...
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Bir annenin korona isyanı: "Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek...

Bir annenin korona isyanı: "Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum" Seyahat kısıtlaması sonrası 1,5 aydır Ankara'dan çıkamayan 19 ve 20 yaşındaki kızlarına kavuşmak için gözyaşı döktü Anne Zeynep Algür: " Ankara'da güneş bile görmeyen bir bodrum...

Bir annenin korona isyanı:
19.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:19

Bir annenin korona isyanı: "Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum"

Seyahat kısıtlaması sonrası 1,5 aydır Ankara'dan çıkamayan 19 ve 20 yaşındaki kızlarına kavuşmak için gözyaşı döktü

Anne Zeynep Algür: " Ankara'da güneş bile görmeyen bir bodrum katta kalıyorlar küçük kızım dışarı çıkamıyor"

ANTALYA - Antalya'dan yaklaşık 1,5 ay önce Ankara'ya giden kızlarının seyahat kısıtlaması nedeniyle orada kaldıklarını belirten 2 çocuk annesi kadın, kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Tüm başvurulara rağmen kızları için seyahat izin belgesi alamadıklarını ileri süren Algür, "Anneler gününü onlarsız geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Antalya'da anneleriyle birlikte yaşayan Deniz Zorlu ve kardeşi Sevim Melis Zorlu (19), Nisan ayının başında, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki kız arkadaşlarının yanına gitti. İçişleri Bakanlığınca Korona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için getirilen seyahat kısıtlamasıyla birlikte genç kızlar, anneleri Zeynep Algür'den yardım istedi. Kısıtlamaya saatler kala mesafe hesabı yapan Algür, ne kızlarını oradan bir araca bindirebildi, ne de kendi gidip alabildi. Aradan geçen günler sonrası aralarında Antalya'nın da bulunduğu seyahat kısıtlama kaldırımıyla umutlanan anne Algür, Ankara'da kısıtlamanın devam etmesiyle yine umutsuzluğa kapıldı. İddiaya göre, sokağa çıkma yasağı bulunan 19 yaşındaki Sevim Melis Zorlu, sağlık sorunlarını sebep gösterip ablası Deniz Zorlu'yla birlikte seyahat izin belgesi için E-Devlet hesabı üzerinden başvuruda bulundu ancak ret cevabı aldı. Ablasının e-Devlet şifresi olmadığı için, 18 mayıs pazartesi günü, kalacak yerinin olmadığını beyanat ederek bir başvuruda daha bulunan Sevim Melis Zorlu'ya, yine olumsuz cevap verildi. Kızlarının dönemediğini öğrenen anne, devlet yetkililerinden yardım talep etti.

"Bu çocukların ikametgah adresi burası"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Algür, yaklaşık 1,5 aydır kızlarını göremediğini ve yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi. Bir çok başvuru yaptığını belirten Algür, "Her gün e-Devlet üzerinden, 199 üzerinden birçok başvuru yapmamıza rağmen olumlu sonuç alamadık. Orada kalacak yerleri olamamasını söylememize rağmen, her defasında ret cevabı alıyoruz. Çocuklarımın ikametgah adresi burası. Antalya'da yasak kalktı ama Ankara'da kalkmadı. Antalya'nın yasakları kalktığı günden bu yana sürekli otobüs ya da özel araçla almayı deniyoruz. İzin taleplerinde bulunuyoruz. 'En azından Sivrihisar'a kadar gelsinler, ben gidip alayım' diyorum ama hiçbir yerden olumlu dönüş alamadım." dedi.

"Anneler gününü onlarsız geçirdim, bayramı da onlarsız geçirmek istemiyorum"

Kızlarını çok özlediğini gözleri dolarak anlatan anne, "Anneler gününü onlarsız geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum. Telefonla görüşüyoruz sadece. Ama yetmiyor yani. Sonuçta çocuğunuz ama kokusunu duymak istiyorsunuz. 19-20 yaşında olsalar da bir anne için çocuk onlar. Evim bomboş ve sessiz. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Onlar da 'anne çok özledik' diyor. Arkadaşlarının evinde bodrum katta kalıyorlar ve küçük bir pencereleri var. 19 yaşındaki kızım sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı güneş göremediğini söylüyor. Evin balkonu yok, en azından burada balkonda oturabildiğini söylüyordu." diye konuştu.

Mayıs ayında çıkan deprem açıklamalarıyla korkmaya başladığını da sözlerine ekleyen Algür, "Mayıs ayında deprem söylentileri vardı. Bu yüzden korku yaşadım. Bir anne ölmek bile istese, çocuklarıyla beraber ölmek ister. Çünkü orada bodrum katta bir evde kalıyorlar. Korkuyorum. Ben sadece çocuklarımı istiyorum. İzin verirlerse ben Ankara içinden ya da sınırdan alabilirim. Dilerlerse getirebilirler. Bir şekilde gelmelerini istiyorum. " diyerek, yetkililerden çözüm bulunması ricasında bulundu.

Kaynak: İHA

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