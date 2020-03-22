Bir annenin karantina altında 5. günü
Uzun yıllardır gazetemizde görev alan deneyimli muhabirlerimizden Leyla İlhan, Almanya dönüşü sonrası 5 yaşındaki kızı ile yaşadığı karantina günlerini paylaştı.
22.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:05
Uzun yıllardır gazetemizde görev alan deneyimli muhabirlerimizden Leyla İlhan, Almanya dönüşü sonrası 5 yaşındaki kızı ile yaşadığı karantina günlerini paylaştı...
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Kaynak: Dunya.com