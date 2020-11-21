Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 1. Bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?

Yeni oyuncu kadrosuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Bir Annenin Günahı adlı yerli dizi bu akşam 20.00'da başlayacak. Peki Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 1. bölüm izle! Bir Annenin Günahı son bölümde neler oldu?

Yeni oyuncu kadrosuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Bir Annenin Günahı adlı yerli dizi bu akşam 20.00'da başlayacak. Peki Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 1. bölüm izle! Bir Annenin Günahı son bölümde neler oldu? İşte detyalar haberimizde...

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Suna, 40'lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf'tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani "gerçek hayatın" farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

BİR ANNENİN GÜNAHI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna, büyük umutlar beslediği ilk göz ağrısı Yusuf, kızı Zehra ve evin en küçüğü Ali ile birlikte zor ama huzurlu bir yaşam sürmektedir. Küçük bir balıkçı dükkanı işletmekte, kazandığı ile çocuklarını okutmakta ve zorlu hayat koşullarında dimdik ayakta durmaktadır. Sakin ve huzurlu yaşamları büyük oğlu Yusuf'un ölümle burun buruna gelmesiyle bir an da alt üst olur. O andan itibaren Suna oğlunu yaşatabilmek için ölümle yaşam arasında bir savaşa girer. Suna, anneliğin en büyük sınavını verecektir. Oğlunu yaşatmak pahasına bir insanı öldürmek! Suna girdiği bu savaşta oğlu Yusuf'u yaşatarak galip çıkmış gibi görünse de, işlediği büyük günahın vebali ne onun ne de çocuklarının peşini asla bırakmayacaktır!

BİR ANNENİN GÜNAHI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Annenin Günahı 2. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.