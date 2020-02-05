Bir annenin gözü yaşlı 'yaşam' çığlığı

05.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:07

Antalya'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen Sevim Oral'ın hayatı bir anda yıkıldı. Eşinden 10 yıl önce ayrılan ve maddi durumu iyi olmadığı için ne yapacağını bilemeyen Oral, "Benim bir tane yavrum var. Babasız kaldı, bir de bensiz kalacak" diyerek gözyaşı döktü.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Sevim Oral (58), 10 yıl önce eşinden ayrılmasının ardından 16 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Herhangi bir geliri bulunmayan Oral, kızı için aldığı 400 TL nafaka ücreti ve akrabalarının desteğiyle yaşamaya devam etti. Oral, 2019 yılı Aralık ayında mide ağrısı çekmeye başladı. Karnında oluşan yoğun gaz şikayetiyle hastaneye başvuran Oral, ultrason filmi çekindi fakat kendisine herhangi bir hastalığının olmadığı söylendi. Ağrılarının devam etmesi üzerine tekrar hastaneye gitti. Kanser şüphesiyle tomografi ve PED çekilen Oral'a iddiaya göre önce sonuçlarının iyi olduğu söylendi ancak daha sonrası pankreasında kansere rastlandığı ve bunun karaciğerine de sıçradığı bildirildi. Tedavisi için kemoterapi kararı alınan Oral bir anda yıkıldı.



Talihsiz kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



"Midem ağrıyordu, gaz şikayetiyle hastaneye gittim. Ultrasona girdim ve temiz dendi. Ben de çok sevindim ama daha sonra her gece ağrılarım çoğalmaya, sırtıma vurmaya başladı. Bu sefer genel cerraha gittim. Tomografi çekildi. En son PED çektiler. Bize önce iyi haber geldi. Çok mutlu oldum. Yemek yiyemiyordum, o gün yemek yemeye dahi başladım. Sonra bir haber daha geldi, iyi değil diye. Pankreasta kanser olduğu ve karaciğere sıçramış. Şimdi kemoterapi kararı verildi. Genel cerrah, bir sene önceki tetkiklerde her şeyimin temiz olduğunu söylüyor. Ardından onkolojiye gittim. Süreç yeni diye seviniyordum, o karın bölgeme de atladığını ve sürecin eski olduğunu söyledi. Ben orada daha çok yıkıldım. Bunun tedavisi 'yok mu?' diye sordum, 'yok' dendi."



Herhangi bir sağlık sigortası bulunmayan Oral, Genel Sağlık Sigortası (GSS) yatırarak hastaneye gidebildiğini ancak maddi durumunun iyi olmadığını söyledi. Babasından kalan evde oturduğu için yardım alamadığını da aktaran Oral, "Maddi durumdan da çok kısıtlıyım. Ne babamdan ne annemden aylık var, ne de kendim emekli olabildim. Cumhurbaşkanımızın çıkardığı genel sigorta bana çok yaradı. Yine onunla gidip kontrolümü yaptırıyorum. Ailemden de iyi kötü destek görüyorum. Masraflarımı karşılamak da zorlanıyorum" dedi.



Yapılan tetkikler sonucu kendisine hem iyi hem de kötü haber verilmesinin psikolojisini bozduğunu ifade eden Oral, başka doktorlara gözükmek istediğini ve bu konuda yardım beklediğini söyledi. Oral, "Benim bir tane yavrum var. Babasız kaldı, bir de bensiz kalacak. Çocuğumun psikolojisi de bozuk. İnşallah Rabbim şifa verecek. Başka doktorların da görmesini istiyorum. Çünkü sonuçlar iyi diye geldi, ardından kötü diye geldi. Psikolojim alt üst oldu diyerek gözyaşı döktü. - ANTALYA

Kaynak: İHA